Роскомнадзор отразил 3,2 тыс. DDoS-атак на системы в сентябре

В сентябре Роскомнадзор отразил 3 206 DDoS-атак, направленных на системы государственного управления, финансового сектора и операторов связи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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