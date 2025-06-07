В США столкнулись со сложностями при принятии законопроекта о новых санкциях против России

В Сенате США не готовы принять законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о введении новых санкций против России без одобрения со стороны президента страны Дональда Трампа.
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