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Маск поддерживает Россию в вопросе обвинений в дезинформации

Маск поддерживает Россию в вопросе обвинений в дезинформации

Американский бизнесмен Илон Маск высказал свое мнение по поводу обвинений канадского премьера Джастина Трюдо о том, что приглашение экс-бойца дивизии СС "Галичина" в канадский парламент было "российской пропагандой".

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