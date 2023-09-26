Маск поддерживает Россию в вопросе обвинений в дезинформации

Американский бизнесмен Илон Маск высказал свое мнение по поводу обвинений канадского премьера Джастина Трюдо о том, что приглашение экс-бойца дивизии СС "Галичина" в канадский парламент было "российской пропагандой".
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