В ЛНР 2 человека погибли, 13 пострадали из-за атаки ВСУ

В результате атак Вооруженных сил Украины на Луганскую Народную Республику погибли два человека, 13 мирных жителей получили ранения.
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