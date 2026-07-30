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Царьград

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СКР проверяет Абинский детсад после жалоб на насилие над детьми

СКР проверяет Абинский детсад после жалоб на насилие над детьми

В Абинске следователи приступили к проведению доследственной проверки после публикации в медиапространстве сведений о возможном применении физической силы в отношении воспитанников ясельной группы одного из детских садов.

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