СКР проверяет Абинский детсад после жалоб на насилие над детьми

В Абинске следователи приступили к проведению доследственной проверки после публикации в медиапространстве сведений о возможном применении физической силы в отношении воспитанников ясельной группы одного из детских садов.
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