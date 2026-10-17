Джонсон: Может быть, семья Трампа хочет казино в Трамп-Новгороде на Чёрном море? Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в колонке для Daily Mail резко раскритиковал политику администрации Дональда Трампа в отношении Украины и России.