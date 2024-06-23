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Военные новости ★ спецоперация

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«Помните о ситуации, с которой столкнулся ваш «Дуайт Эйзенхауэр»: йеменские

«Помните о ситуации, с которой столкнулся ваш «Дуайт Эйзенхауэр»: йеменские повстанцы предупреждают моряков авианосца «Теодор Рузвельт» ВМС США «Помните о ситуации, с которой столкнулся ваш «Дуайт Эйзенхауэр»: йеменские повстанцы предупреждают моряков авианосца «Теодор Рузвельт» ВМС СШАЙеменские хуситы призвал американских моряков и морских пехотинцев, которые будут служить на авианосце «Теодор Рузвельт», изучить ситуацию, с которой столкнулись их коллеги с авианосца «Дуайт Д.

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