15-летнему сыну Кадырова присвоено звание Героя Чечни

Адам Кадыров (родился 24.11.2007; первые упоминания о нём в СМИ относятся к осени 2016-го, когда восьмилетний Адам принял участие в турнире по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat 2016 в Грозном, и когда было представлено его прозвище - "Лев"; впоследствии Адам продолжил принимать участие в турнирах; в 11 лет снялся в турецком сериале "Воскресший Эртугрул"; в 2021-м занял пост президента ученического самоуправления в Центре образования им.