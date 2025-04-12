Хабаровские спасатели вернулись из Мьянмы после международной операции

Хабаровские спасатели МЧС вернулись домой после сложной международной миссии в Республике Союз Мьянма, где они принимали участие в масштабной поисково-спасательной операции после разрушительного землетрясения.
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