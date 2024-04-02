Голкипер Федотов о дебюте за "Филадельфию": самое главное - играть

Российский голкипер Иван Федотов, который дебютировал за "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата с "Нью-Йорк Айлендерс" (3:4 ОТ), поделился эмоциями от первой игры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).