Голкипер Федотов о дебюте за "Филадельфию": самое главное - играть

Российский голкипер Иван Федотов, который дебютировал за "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата с "Нью-Йорк Айлендерс" (3:4 ОТ), поделился эмоциями от первой игры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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