Порядок, госуда...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Порядок, государство

991 подписчик

В Приморском крае полицейские и общественники провели акцию «Зарядка со стражем порядка»

Во Владивостоке в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники полиции УМВД России по городу Владивостоку совместно с представителями Общественного совета при городском УМВД провели в оздоровительном санатории «Сахарный ключ» профилактическое мероприятие, направленное на популяризацию здорового образа жизни, профилактику вредных привычек и профориентацию несовершеннолетних.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии