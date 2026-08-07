В Приморском крае полицейские и общественники провели акцию «Зарядка со стражем порядка»

Во Владивостоке в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники полиции УМВД России по городу Владивостоку совместно с представителями Общественного совета при городском УМВД провели в оздоровительном санатории «Сахарный ключ» профилактическое мероприятие, направленное на популяризацию здорового образа жизни, профилактику вредных привычек и профориентацию несовершеннолетних.