Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 039 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Буров
    Спасибо за уточнение. Мой пост, не для научной статьи. :) Полистайте Ушакова.Надеюсь, либералы...
  • Малик Гумеров
    Так они  это и реализуют по всему миру !!!  Делая  народы недочеловеками , нелюдью  = ПРОСТО ГЕНОЦИДЯТ !     И  на во...Война на пороге. ...
  • Ольга Левенкова
    ЦИК  относитесь к выборам президента серьезно,и всяких  идиотов и идиоток к выборам не допускайте,мы не в америке и т...Надеюсь, либералы...

Французы, конечно, удивительно неблагодарные свиньи

Французы, конечно, удивительно неблагодарные свиньи

С англичанами все ясно - всегда были врагами России, строили против нее козни, хотя времена и устанавливали взаимовыгодные торговые отношения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
КК
Коля Колянов
Вы правы Монголия очень хорошо помогла СССР во время ВОВ, и одеждой и продуктами👍
Ответить
4 час.
николай лаврухин
Рейстаг обороняли последними или одними из последних ФРАНЦУЗЫ.
Ответить
3 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Не все из французов те кто за французов. А если точно то во Франции Ми-6 создала столько подводных течений. Которые объеденили столько племен. И немцев Мюнхаузен и англичан Дюма и многие другие. Именно потому Франция из передовой империи вдруг стала? Республикой. Кстате это все работа Ми-6 и переворот в России 1917 года тоже они.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх