ОТ

Олег Тимофеев

Не все из французов те кто за французов. А если точно то во Франции Ми-6 создала столько подводных течений. Которые объеденили столько племен. И немцев Мюнхаузен и англичан Дюма и многие другие. Именно потому Франция из передовой империи вдруг стала? Республикой. Кстате это все работа Ми-6 и переворот в России 1917 года тоже они.