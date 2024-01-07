С англичанами все ясно - всегда были врагами России, строили против нее козни, хотя времена и устанавливали взаимовыгодные торговые отношения.
Французы, конечно, удивительно неблагодарные свиньи
Комментарии
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КК
Коля Колянов
Вы правы Монголия очень хорошо помогла СССР во время ВОВ, и одеждой и продуктами👍
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4 час.
николай лаврухин
Рейстаг обороняли последними или одними из последних ФРАНЦУЗЫ.
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3 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Не все из французов те кто за французов. А если точно то во Франции Ми-6 создала столько подводных течений. Которые объеденили столько племен. И немцев Мюнхаузен и англичан Дюма и многие другие. Именно потому Франция из передовой империи вдруг стала? Республикой. Кстате это все работа Ми-6 и переворот в России 1917 года тоже они.
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1 час.
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