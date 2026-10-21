В частности, были изъяты 70 килограммов картофеля стоимостью 2,8 тысячи рублей, 15 килограммов краснокочанной капусты на 1,3 тысячи рублей, 6 килограммов корневого сельдерея на 1,6 тысячи рублей.
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