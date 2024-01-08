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Дочь премьера Баварии выразила соболезнования в связи с гибелью актера Оливера

Дочь премьера Баварии выразила соболезнования в связи с гибелью актера Оливера

Голливудский актер Кристиан Оливер получил мировую известность благодаря десяткам ролей. Но 4 января его жизнь оборвалась из-за авиакатастрофы — он возвращался из отпуска вместе с двумя маленькими дочерями.

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