Закрыть курортный Крым для туристов вредно и невозможно – эксперт

Аудрюс

Чтобы ответить на вопрос закрыть или нет.... Скажите, а возможны подобные теракты в Турции или на курортах Египта? А когда Израиль... и его потдерживают страны запада! Возможен теракт на франзуской Ривьере? Ну а про Сочи вообще нет смысла спрашивать! Как и про Москву и Санкт-Петербург, как......! США государство, которое много лет занимается терроризмом и взорвать что-то в состоянии в любом месте планеты!