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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Наталья
    Правильно!! Потому, что такое впечатление, что народ власти нужен исключительно как дойная корова... прислушиваться к...У нас уже появили...
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Закрыть курортный Крым для туристов вредно и невозможно – эксперт

Закрыть курортный Крым для туристов вредно и невозможно – эксперт

Политнавигатор Закрывать Крым как курортный регион частично или полностью не имеет смысла, поскольку опыт ковидного моратория на прием отдыхающих вылился в их смещение в теневой сектор арендного жилья.

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Комментарии
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Samarium
Какое может быть стеснение, когда на кону Д Е Н Ь Г И  !!!!!!!!
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16 час.
Аудрюс
Чтобы ответить на вопрос закрыть или нет.... Скажите, а возможны подобные теракты в Турции или на курортах Египта? А когда Израиль... и его потдерживают страны запада! Возможен теракт на франзуской Ривьере? Ну а про Сочи вообще нет смысла спрашивать! Как и про Москву и Санкт-Петербург, как......! США государство, которое много лет занимается терроризмом и взорвать что-то в состоянии в любом месте планеты!
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14 час.
Михаил Сартин
Зачем обобщать, если стреляют только по Севастополю?
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11 час.

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