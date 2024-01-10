Сотрудники полиции в Алтайском крае задержали курьера от мошенников в момент перечисления денег через банкомат

Накануне вечером в отделение МВД России по Михайловскому району Алтайского края поступило заявление от пожилой жительницы села Ракиты 1938 года рождения о том, что после звонка с сообщением «Ваш родственник попал в ДТП» она передала неизвестному 500 тысяч рублей.