Песков ответил на обвинения Блинкена в диверсиях

Россия не вербует граждан стран НАТО, чтобы потом их использовать для диверсий и протестных акций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинительные слова госссекретаря США Энтони Блинкена.
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