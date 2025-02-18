Глава ведомства поручил организовать проверку по факту нарушения прав многодетного отца в Челябинской области

В СМИ сообщается, что в Катав-Ивановском районе Челябинской области бывший участник СВО, являющийся отцом четырех детей, вынужден платить вымогающим у него денежные средства людям в счет долга, который он давно выплатил.
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