Венецианская комиссия советует Москве "засекретить" иноагентов

Театр абсурдаПолитикаВенецианская комиссия советует Москве "засекретить" иноагентовПо мнению Венецианской комиссии, властям РФ следует сделать законодательство об "иностранных агентах" прозрачным.Вернуться к статье65НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей Иванычпросто обоссаться про войну.ННиколайНас-ть на Венецианскую комиссию и их дерьмократию!!!Шокин СергейТут только вопрос о чьей конкретно демократии идет речь! И да , сначала пусть все предьявы сначала к себе любимым и своим выкормышам типа балтики , украины и молдовы . От когда они исправятся - от тогда милости просимЛБЛюдмила Боченковапусть веницианская комиссия нациковской колонии украине замечания делает!!!!!!АНГЕЛ АНГЕЛРоссия демократичная и открытая страна... Поэтому предателей России ее интересов и ее народа должны знать в лицо... А вам слабо????vladimir vedenkinОборзели гейропецы, пытаются разговаривать/обувать как с дебилами...Комментировать
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