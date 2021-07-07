Театр абсурда

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Венецианская комиссия советует Москве "засекретить" иноагентов

Венецианская комиссия советует Москве "засекретить" иноагентов

По мнению Венецианской комиссии, властям РФ следует сделать законодательство об "иностранных агентах" прозрачным.

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Андрей Иваныч
просто обоссаться про войну.
Николай
Нас-ть на Венецианскую комиссию и их дерьмократию!!!
Шокин Сергей
Тут только вопрос о чьей конкретно демократии идет речь! И да , сначала пусть все предьявы сначала к себе любимым и своим выкормышам типа балтики , украины и молдовы . От когда они исправятся - от тогда милости просим
Людмила Боченкова
пусть веницианская комиссия нациковской колонии украине замечания делает!!!!!!
АНГЕЛ АНГЕЛ
Россия демократичная и открытая страна... Поэтому предателей России ее интересов и ее народа должны знать в лицо... А вам слабо????
vladimir vedenkin
Оборзели гейропецы, пытаются разговаривать/обувать как с дебилами...

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