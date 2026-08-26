Диетолог Редина объяснила, почему необходимо есть зелень при высоком сахаре

Регулярное употребление листовой зелени помогает бороться с инсулинорезистентностью и атеросклерозом благодаря высокому содержанию растворимой клетчатки, которая замедляет всасывание глюкозы и выводит излишки холестерина из организма.
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