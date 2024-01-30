Василий Апасов: Порошенко «попёр» против Залужного?

Петр Алексеевич Порошенко — удивительный политик. Из угла его соратников залетела новость об отставке Залужного, потом его же людьми поддерживалась, а потом он написал сам, что увольнение — это выстрел в ногу по «единству украинцев».
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