В Москве началось голосование, которое определит судьбу памятника А.С. Пушкину

Москвичи сегодня решают судьбу памятника Пушкину — и заодно проверяют, готова ли столичная система электронного голосования к сентябрьским выборам в Госдуму.
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Вот уже по этой кампании видно, что у Москву денег некуда девать! Совершенно бездарная и бесполезная для общества тема! Та же история, что и с поименованием аэропортов - денег истратили прорву, а толку - ноль!