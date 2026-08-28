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Царьград

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В Москве началось голосование, которое определит судьбу памятника А.С. Пушкину

В Москве началось голосование, которое определит судьбу памятника А.С. Пушкину

Москвичи сегодня решают судьбу памятника Пушкину — и заодно проверяют, готова ли столичная система электронного голосования к сентябрьским выборам в Госдуму.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Вячеслав Денисов
Вячеслав Денисов

Вот уже по этой кампании видно, что у Москву денег некуда девать! Совершенно бездарная и бесполезная для общества тема!  Та же история, что и с поименованием аэропортов - денег истратили прорву, а толку - ноль!