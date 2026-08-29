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Рамблер

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Баста позвал Канье Уэста «подвигаться» по России

Баста позвал Канье Уэста «подвигаться» по России

Баста позвал Канье Уэста «подвигаться» по России и пригласил на свои концерты в Краснодар и Ростов-на-Дону.

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