Сербы и русские — братья навек

И

Иван

Очень разумно, содержательно, поучительно, интересно и справедливо. Не знаю, кто такая Маргарита Кабак, однако считаю, что 1/она заслуживает более звучащую фамилию и 2/ей не помешает моё истинное спасибо за статью. Ну и прочее и прочее (да простят меня грузины). Иван Ше.