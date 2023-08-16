В то время, когда соседи, бывшие друзья и некоторые как бы «братья» погрязают в пещерной русофобии, хотелось бы поговорить о народе, достойным называться «братским» поболе, чем ополоумевшие евроукры.
Сербы и русские — братья навек
Комментарии
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Лидия Александрова
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15 час.
И
Иван
Очень разумно, содержательно, поучительно, интересно и справедливо. Не знаю, кто такая Маргарита Кабак, однако считаю, что 1/она заслуживает более звучащую фамилию и 2/ей не помешает моё истинное спасибо за статью. Ну и прочее и прочее (да простят меня грузины). Иван Ше.
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14 час.
ВД
Вовладар Даров
В ходе нынешней ситуации у России нет братьев!
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1 час.
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