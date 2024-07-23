Ямалец задушил собутыльника и продолжил пить еще несколько часов

Семь лет колонии получил ямалец за убийство собутыльника. Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, по данным следствия и суда преступление было совершено 1 марта 2024 года в селе Панаевск Ямальского района.
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