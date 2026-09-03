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Калужские новости

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Сбившего насмерть пешехода водителя автобуса осудили в Калуге

Сбившего насмерть пешехода водителя автобуса осудили в Калуге

Суд обязал работодателя водителя, ООО «Строй-Ресурс», выплатить потерпевшим по 1 млн рублей компенсации морального вреда и 145 200 рублей на погребение.

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