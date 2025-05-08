В Заволжске прощаются с легендарной акушеркой Альбиной Костровой

Коллеги вспоминают ее как чуткого, опытного специалиста, умевшего найти подход к каждой роженице. Ее профессионализм, душевная теплота и преданность делу оставили неизгладимый след в сердцах пациенток и медицинского сообщества.
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