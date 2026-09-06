Москвичам помогут проверить учетную запись перед онлайн-голосованием

На портале mos.ru запустили сервис проверки доступных способов голосования, с помощью которого избиратели смогут узнать, как они могут проголосовать на выборах депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино с 18 по 20 сентября 2026 года, сообщается на портале.