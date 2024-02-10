Экстремисты в подарок: Средняя Азия выдавливает в Россию свою радикальную молодёжь

W

Walery

Когда азиатам предоставили свободу и суверенные республики... они собирались жить как в Эмиратах... Вот только непонятно за счет кого и чего - все полученное из Союза они разрушили разворовали и распродали на вторчермет, а что еще имеется (в основном это города) переименовали.. Разумеется, что никакого мононационалистического прогресса там нет и не будет. В Азии высокий процент молодого населения, которое не может устроить свою жизнь и выделяется большой степенью религиозности. Именно религия скоро организует новые походы кочевников с ножами в цивилизованные правовые страны. Казахи передали американцам свои "наблюдения"... Они не передали, а отчитались о состоянии дел и сроках готовности превращения РК в казахоландию. Разумеется Россию они об этом не предупредят в силу своего коварного менталитета. Всем командуют западные кураторы и главная тема - уничтожение РФ.