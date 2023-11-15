Захарова: Слова Пайатта говорят о причастности США к подрыву «Северных потоков»

Заявление помощника главы американского Госдепа Джеффри Пайатта об усилиях США по остановке российского проекта «Арктик СПГ-2» отчасти подтверждают причастность Запада к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
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