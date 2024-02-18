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Министр обороны Литвы назвал сроки поставки первой партии истребителей F-16 на Украину

Министр обороны Литвы назвал сроки поставки первой партии истребителей F-16 на Украину

Первые американские истребители F-16 могут появиться на Украине уже в июне этого года, такие планы у западной коалиции имеются.

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