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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Вернисаж педагогических идей.

Вернисаж педагогических идей.

18 апреля учителя математики и информатики нашей школы приняли участие в очень интересном мероприятии - Вернисаже педагогических идей, который проходил в рамках методических объединений учителей математики и нформатики.

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