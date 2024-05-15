Вернисаж педагогических идей.

18 апреля учителя математики и информатики нашей школы приняли участие в очень интересном мероприятии - Вернисаже педагогических идей, который проходил в рамках методических объединений учителей математики и нформатики.
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