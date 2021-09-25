Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семья«Сестра обижена, что мне родители помогают больше, чем ей»— Я очень хотела бы иметь близкие отношения с сестрой, дружить с ней, — рассказывает тридцатилетняя Мария.Вернуться к статье94НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLLuidmilaРодители реально сволочи, любили младшую, шпыняли старшую. только они этого признавать не хотят, а младшая реально не видит или не хочет видеть того, что всю жизнь всё лучшее ей. Из мелочей ведь из похвал, а не незаслуженных наказаний, из желаемых кукол и складывается жизнь. Конечно... ребёнок в пять лет жаждал куклу на день рождения, ему куклу показали, а отдали другой дочери, которая её сломала. И сколько ещё таких "мелочей" было? Это слом психики на всю жизнь. А родители и сестра делают вид, что так и должно быть.ДРДжошуа РестонКогда родители любят младших больше это не редкость. Они ведь пожизненно маленькие-слабенькие, даже если им будет и 50 лет. Испытано на себе. Я тот самый первый блин, который комом. И еще к тому же без медали школу окончила. Априори у меня ничего хорошего в жизни не может быть. Замуж решила не выходить и себе подобных уродов не рожать. Все равно никто кроме бомжей с Курского вокзала мной не заинтересуется как женщиной.Ирина52Мне кажется, дело не в родителях, и не в младшей сестре, а в характере старшей дочери. Человек, способный помнить про разбитую 20 лет назад куклу всегда найдет повод для обиды. Родители правы: с таким "вирусным" человеком лучше не общаться.LLuidmilaА родителям слабО было пойти и купить новую куклу старшей дочери? Именно тогда, сразу же, как только младшая сломала купленную? Почему тогда посчитали нормальным оставить ребёнка без подарка? А потом "человек вирусный", ага. А младшая сестра, когда зелёнку разлила и видела , что ругают сестру, почему не призналась? Тоже посчитала и до сих пор считает, что ничего страшного не произошло, ну поругали ни за что, ну, наказали. По её мнению хорошо, что старшую не били!!!Ирина52Одна из моих подруг обладает таким "вирусным" характером. Она способна десятилетиями переживать из-за того, что ,как ей кажется, на нее косо посмотрели. Да, бывают ситуации (как у двух моих приятельниц) ,когда что дочь не сделает, все плохо. Не ту профессию выбрала, не такого ребенка родила, не за того замуж вышла... Тогда виноваты родители. Но НАДО уметь ПРОЩАТЬ. Иначе и самим себе, и окружающим людям жизнь медом не покажется... А помогать надо той из дочерей, которая тебе внуков родила. Собственно не столько ей, сколько ее детям...Александра ИвановаПомогать надо всем детям или не рожать нескольких. Все дети хотят внимания родителей. А родители и младшая сестра в данном рассказе просто садисты.Людмила людмилаМы с сестрой в детстве дрались часто!Кстати,я старшая!Даже не представляю,зачем вспоминать детские обиды?Мы очень друг друга любим!Родителей уже нет,а сестра-это мой родной человек!Я не понимаю,как можно жить взращивая и культивируя детские обиды?Всю жизнь вспоминая какую-то куклу!Лечиться надо!Чтобы не превращать свою жизнь в ад!Отец до смерти жил со мной.Когда умер,деньги,которые у него были от продажи дома,я отдала сестре.Потому что она беднее жила.Наверное,нам повезло.Воспитали так,что друг другу надо помогать!LLuidmilaДраки в детстве к этому вопросу не относятся. Видимо родители к вам с сестрой относились одинаково. Вот удивительно, как люди не понимают разного отношения к детям, если сами с этим не сталкивались. Дают какие-то дикие рекомендации и характеристики "забудь", "вирусный человек" и т.п. Как забыть сестре о том, ежели ещё долбанной мамаше не нравится ни её квартира, ни её мнение, мамаша находит любой повод, чтобы не помочь и обвинить, потому что НЕ любит старшую дочь? На это можно не обращать внимания, да, и молчать, чтобы родителям и сестре казалось, что всё хорошо. А так как старшая им в открытую говорит, да, вы меня не любите, вы меня обижали и обижаете, то им всем просто некомфортно. А хочется, чтобы было комфортно, но в их парадигме отношений. Родители всё делают для младшей, и помогают, и бабкину квартиру отдают, а старшей только недовольную рожу корчат, "не такую квартиру купила". Ну, так купите и подарите ей такую, как вам нравится. Даже в голову такое не приходит. Хотят от старшей просто повиновения, молчания и помощиМихаил СартинНа день рождения подари сестре золотую цепочку.Комментировать
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