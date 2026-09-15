Тело убитого мужчины нашли на берегу Оби в Алтайском крае

Подозреваемого в убийстве задержали На берегу Оби в Калманском районе обнаружили тело 63-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.
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