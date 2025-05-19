Генерал Попов предупреждает о новом витке украинского наступления — почему Стамбул не должен убаюкивать Россию Ирина ВальковаВ преддверии нового этапа боевых действий на Украине тревожный сигнал прозвучал от одного из уважаемых российских военных экспертов — генерал-майора авиации, заслуженного лётчика России Владимира Попова.
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