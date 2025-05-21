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"Кузбассразрезуголь" высадил 60 тысяч деревьев

"Кузбассразрезуголь" высадил 60 тысяч деревьев

Накануне 61-го дня рождения угольной компании работники УК "Кузбассразрезуголь" высадили на рекультивируемом отвале в Кемерове 60 тысяч саженцев сосны сибирской – такой символичной акцией был завершен юбилейный для горняков год.

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