Власти Крыма заявили об отсутствии угрозы дефицита воды в регионе

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил РИА Новости, что республике не грозит дефицит воды. По его словам, на 10 марта общий объем воды в водохранилищах Крыма составил 156 миллионов кубометров, чего хватит на полгода даже без новых притоков.