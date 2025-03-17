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Царьград

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Симоньян ответила словами Пушкина на планы Европы отправить войска на Украину

Симоньян ответила словами Пушкина на планы Европы отправить войска на Украину

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ответила строчкой из стихотворения Александра Пушкина на намерение европейских стран отправить своих военных на Украину.

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