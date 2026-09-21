VK подвела итоги фестиваля в Екатеринбурге с 40 млн просмотров

Более 11 тысяч участников собрал Международный фестиваль молодёжи — 2026 в Екатеринбурге. VK организовала успешные активности: зона MAX создала 10 тысяч аватаров, прошло 233 миллиона шагов, а также 40 миллионов просмотров роликов.
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