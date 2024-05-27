В Госдуме потребовали национализировать одного из операторов связи

Депутат Госдуму Хинштейн потребовал национализировать оператора связи «Уфанет» Глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн обратился к руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с требованием заблокировать продажу акций башкирского оператора связи «Уфанет», сообщает «Коммерсантъ».
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