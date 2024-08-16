Российские учёные нашли новый «источник» активированного угля Учёные ПНИПУ придумали, как получать гранулированный активированный уголь для очистки воды и воздуха Гранулированный активированный уголь (ГАУ) — это эффективный сорбент, который используется для борьбы с запахами и очистки воды и воздуха.
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