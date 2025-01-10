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Волк и три поросенка: Вашингтон определил для союзников новую роль

Волк и три поросенка: Вашингтон определил для союзников новую роль

Заявления Трампа о претензиях на Гренландию и Панамский канал, а также о присоединении Мексики и Канады к США могут показаться экстравагантными в привычной для нас послевоенной системе координат: суверенитет, нерушимость границ и тому подобное.

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