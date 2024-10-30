Бывший судья Зайцев предложил дисквалифицировать тренера СКА Ротенберга

Из-за конфликта после матча со «Спартаком» Главного тренера СКА Романа Ротенберга нужно дисквалифицировать за его высказывание после матча со «Спартаком» о недовольстве фанатами соперников, такое мнение в интервью «РБК Спорт» выразил бывший арбитр КХЛ Александр Зайцев.