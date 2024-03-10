«Никуда я никого не зову»: Никита Кологривый заявил, что не пойдет на выборы 17 марта из-за работы

Последнее время Никита Кологривый собирает вокруг себя огромный скоп внимания от общественности. Кто-то восхищается молодым дарованием и даже сравнивает его с великими актерами прошлого столетия, кто-то насмехается, утверждая, что актер из сериала «Слово пацана» очередной неопытный клоун.