ОП ДНР: на полное восстановление Мариуполя может потребоваться от 3 до 5 лет

Председатель общественной палаты (ОП) Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Кофман заявил, что полное восстановление Мариуполя, микрорайоны которого получили серьезные повреждения в результате боев за город, потребует от трех до пяти лет.
Председатель общественной палаты (ОП) Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Кофман заявил, что полное восстановление Мариуполя, микрорайоны которого получили серьезные повреждения в результате боев за город, потребует от трех до пяти лет.
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