Военное обозрение

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Картаполов: Необходимости во второй волне мобилизации в связи с уходом ЧВК «Вагнер» нет

Картаполов: Необходимости во второй волне мобилизации в связи с уходом ЧВК «Вагнер» нет

Второй волны мобилизации, о которой неоднократно заявляли западные и украинские ресурсы, в России не будет, уход ЧВК "Вагнер" никак не повлиял на ситуацию.

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