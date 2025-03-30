XXL-жигули – финальные испытания монструозной самоделки

Проект, который начинался как безумная идея, завершился громким и эффектным финалом. «ЖИГА XXL» стала не просто увеличенной копией классического автомобиля, а настоящим чудом инженерии, собранным вручную и доведенным до конца.
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