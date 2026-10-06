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Царьград

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В Краснодаре задержаны 16 рейсов, один вылет в Москву отменён

В Краснодаре задержаны 16 рейсов, один вылет в Москву отменён

К утру 20 декабря онлайн-табло аэропорта Краснодара показывало изменения в расписании по 16 направлениям, включая вылеты в Москву, Стамбул и Санкт-Петербург, а также прибытия из Самарканда.

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