Захарова: Свою прощальную речь Камала Харрис читала с экрана

Официальный представитель Министерства Иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова раскритиковала участницу президентской гонки Соединённых Штатов Америки Камалу Харрис из-за её неумения выступать перед публикой.
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