В Японии победительница чемпионата по сну получила $14 тысяч

В Японии прошел необычный чемпионат для тех, кто испытывает недостаток сна. Победительница под псевдонимом Suimii получила $14 тыс.
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